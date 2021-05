Matin Première : Ilham Khadri, CEO de Solvay sur Auvio

Icone malgré elle, cette Franco-Marocaine a créé la surprise en prenant la tête du chimiste belge. Depuis, elle transforme le géant mondial.

Les entreprises multinationales ont aussi des comptes à rendre à la société, dit-elle. Et certainement, après la crise que nous traversons.



Ilham Khadri est l'invitée de « Matin Première ».

Est-ce que les grandes entreprise doivent contribuer à financer la crise ? Qui sort gagnant de la situation actuellement ? « Il faut réinventer le progrès » dit Ilham Khadri. Qu'est-ce que cela veut dire « faire du profit », « engranger des bénéfices » pour un tel groupe en 2021 ?

Les activités du groupe Solvay sont liées à l'automobile, à l'aéronautique, au pétrole et au gaz. Comment envisage-t-elle l'après-Covid, « business as usual » ? Comment un tel géant de la chimie peut-il s'inscrire dans la transition écologique ? Certains secteurs exposés dans la crise, ne survivront pas au Covid ? Solvay est implanté en Asie, aux Etats-Unis et en Europe. Comment observe-t-elle la reprise des activités dans le monde ? L'Europe est-elle en train prendre du retard ?



Ilham Khadri est une des femmes les plus influentes au monde, selon le magazine Forbes. Pourtant dit-elle, « les femmes leaders restent des anecdotes ». Que faire ? Quels sont les obstacles ? Nous parlerons donc aussi de diversité et d'inclusion dans le monde de l'entreprise.

