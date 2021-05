Matin Première : L'invité de Matin Première : le patron du renseignement militaire, Philippe Boucké. sur Auvio

La cyberattaque d'envergure contre les sites des autorités belges a mis en lumière notre vulnérabilité.

Comment la Belgique se défend-elle face à ce genre d'attaques ? Est-on réellement armé ? D'où vient la menace ?



On en parle avec le Général-Major Philippe Boucké, à la tête du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS)



Certains secteurs critiques tels que les transports, l'énergie, la santé et la finance sont devenus de plus en plus tributaires des technologies numériques. Si la numérisation offre d'énormes possibilités, ce que la crise sanitaire a notamment illustré, elle expose également l'économie et la société aux cybermenaces. De gros investissements sont annoncés dans le domaine de la cybersécurité, quels sont-ils ?



La Belgique subit certaines attaques, mais est-ce qu'on réplique également ? Le SGRS mène-t-il des cyberopérations offensives ?

