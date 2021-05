Matin Première : Lola Mansour, judokate sur Auvio

Covid et poker en ligne

A l'approche des JO et des différentes grandes compétitions, elles sont des dizaines de sportives belges à interpeller le monde politique et leurs fédérations sportives.

Elles signent ce mardi une carte blanche derrière un slogan #balancetonsport « en de¿pit des de¿crets signe¿s par nos politiques, des notes de bonnes intentions, des chartes e¿thiques et des discours (auto)satisfaits »