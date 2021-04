Matin Première : L'invitée de Matin Première : Tinne Van der Straeten, ministre fédérale de l'Energie. sur Auvio

Dans l'ombre, elle a l'un des portefeuilles ministériels les plus explosifs.



Tinne Van der Straeten a la délicate mission de piloter la sortie du nucléaire d'ici à 2025 et la transition énergétique.

Le plan de relance, axé en grande partie sur l'énergie, va accélérer les projets en cours.

Un dossier qui rythmera l'actualité de cette semaine. La Commission européenne validera en effet ce vendredi les différents projets proposés par la Belgique. Avec à la clef, une enveloppe de près de 6 milliards.



Quels sont les projets innovants dans les cartons ? Offshore en mer du Nord, hydogrène vert, nous détaillerons l'ambition belge.

Face à la sortie du nucléaire, actée par le gouvernement et par Suez, les gros industriels s'inquiètent pour leur sécurité d'approvisionnement et leurs factures. Comment les rassurer ? Le mécanisme de compensation est-il finalisé ?

Au 19e siècle, il y a eu la révolution industrielle, explique Tinne Van der Straeten. Au 21e siècle, il y aura le Green Deal.

