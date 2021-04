Matin Première : Les Wallons s'en sortiront ? Philippe Destatte, patron de l'Institut Jules Destrée sur Auvio

Zoom ce vendredi matin sur l'après Covid, ou en tout cas, sur la relance économique de notre pays. Sur quels secteurs allons-nous miser ? Qui bénéficiera des mannes financières de l'Europe ?

Les différents plans de relance, européens, régionaux et fédéral, vont s'enchainer. C'est ce qui va rythmer l'actualité des prochains jours.

On prend le temps, dans « Matin Première », de décortiquer la situation wallonne.



Est ce moment de vérité pour les Wallons ? la Wallonie est-elle prête à voler de ses propres ailes, sans les Flamands ?

On en parle avec Philippe Destatte, patron de l'Institut Jules Destrée, le centre d'étude et de prospectives pour la Wallonie, un « think thank » politique et institutionnel wallon.



Philippe Destatte a récemment sorti un livre « Le Confédéralisme, spectre institutionnel » dans lequel il développe son propos : Il faut que les Wallons soit solides économiquement pour être solides à la table avec les Flamands.

