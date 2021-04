Matin Première : sur Auvio

06H41 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. Le secteur de l'Enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles est en colère. Il estime être oublié dans la gestion de la crise Covid. Une journée d'action aura lieu dans les crèches et les PSE (services de promotion de la santé à l'école) ce jeudi 1er avril. On aborde les revendications du secteur avec Marie-France REIP, directrice de la crèche "Les Blés d'Or" à Waremme.



06H50 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Michel GASSEE décrypte pour nous l'appellation « Elu produit de l'année », un logo bien connu des consommateurs.



07h32 L'INCONTOURNABLE. Himad MESSOUDI nous raconte l'histoire un peu folle derrière "Zack Snyder's Justice League", la version director's cut du film américain Justice League, sorti en 2017



07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. Marc SIRLEREAU nous détaille les contours de la réforme du calendrier scolaire qui devrait être effective dès 2022. Une réforme dont on parle depuis 30 ans. On verra quels points restent à trancher, les conséquences sur les parents et l'impact sur nos habitudes de vacances



07h46 L'INVITE DE LA MATINALE. Thomas GADISSEUX. L'Etat belge est condamné à encadrer légalement les mesures restrictives, ou à y mettre fin, dans les 30 jours. Une décision de justice qui fait suite à la plainte déposée par la Ligue des droits humains.

La présidente de la Ligue des droits humains, Olivia Venet, est l'invitée de la matinale.

Quelles sont les conséquences de cette condamnation ? Les mesures vont-elles être levées ? Les amendes pénales liées aux mesures Covid vont-elles sauter ?

Que traduit cette décision de Justice ? En ce moment, une Loi Pandémie est en débat au parlement. Ce texte, censé cadrer la gestion future des pandémies, est-il l'élément qui pourrait fournir une base légale plus solide ?



08H18 LE MONDE SELON EDDY. Lancement d'une mission de démonstration de nettoyage des débris en orbite autour de la terre.



08H45 SERIE. LES TEMPS CHANTENT. Cécile POSS revient sur un titre évocateur, « Under Pressure » sorti en 1981, qui a réuni deux grandes stars de l'époque, Queen et David Bowie. La chanson a tout pour devenir un tube mais elle déplaît aux deux artistes

