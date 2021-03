Matin Première : L'invité de Matin Première : Raoul Hedebouw, député fédéral et porte-parole du PTB. sur Auvio

films et cinéastes redécouverts par Bertrand Tavernier

Renforcement du mécanisme de contrôle et d’autorisation des exportations de vaccins

Ce lundi, les syndicats lancent une grève nationale pour exiger plus de souplesse sur la hausse des salaires.

Le dossier est bloqué entre partenaires sociaux, il risque d'être explosif à la table du gouvernement fédéral.



Le PTB soutient le mouvement syndical et pilonne la gauche au gouvernement.



Raoul Hedebouw, député fédérale et porte-parole du PTB est l'invité de « Matin Première ».