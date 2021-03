Matin Première : Karin Lalieux, ministre fédérale de Lutte contre la pauvreté et des Pensions sur Auvio

06H00 LE JOURNAL DE Aline GONCALVES (6 minutes) + METEO

06H07 LE JOURNAL DES SPORTS

06H16 LE FAIT DU JOUR. Damien ROULETTE. Israël : quatrièmes élections législatives en moins de deux ans sur fond d'intense campagne de vaccination contre le Covid-19.

06H20 REVUE DE PRESSE avec Nicolas VANDENSCHRICK

06H24 DISQUE. Tame Impala - Is it true

06H30 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info avec Aline GONCALVES

06h31 LE JOURNAL REGIONAL. Martin BILTERIJS.

06H35 METEO

06H41 L'INVITE DANS L'ACTU. Martin BILTERIJS. Les 23 et 24 mars 2021 aura lieu le procès en appel de onze personnes poursuivies depuis 2017 pour trafic d'êtres humains et participation à une organisation criminelle, aussi appelé « procès de la solidarité ». Neuf d'entre eux ont déjà subi 2 à 13 mois de détention préventive et ce nouveau procès leur fait risquer jusqu'à 10 ans de prison. A cette occasion nous recevrons Loïca LAMBERT, avocate du cabinet Progress Lawyers. Elle est l'avocate de l'un des prévenus, Ali Hussein, et viendra évoquer le procès qui débute demain matin au Palais de Justice.

06H49 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info avec Martin BILTERIJS.

06H50 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Michel GASSEE. Etude mondiale de Microsoft sur l'évolution du travail à l'ère du covid.

07-08H Qu'est-ce qu'on en dit ?

07H00 LE JOURNAL de Florence HURNER (8 minutes) + METEO

07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Orientation sexuelle : de plus en plus de personnes refusent ce qu'elles considèrent comme des étiquettes qui ne correspondent pas à leur réalité. Ils/elles préfèrent se dire attiré.e.s ou amoureux.ses d'une personne, quelle qu'elle soit. On explore ce phénomène avec Daphné VAN OSSEL.

07H25 L'ŒIL INTER. Mehdi KHELFAT. Portrait d'Anthony Blinken, nouveau chef de la diplomatie américaine, qui sera en Belgique ces 23 et 24 mars pour participer à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan. Après l'ère Donald Trump, les Européens fondent beaucoup d'espoir sur Anthony Blinken figure plus ouverte au multilatéralisme que son prédécesseur, Mike Pompeo.

07h32 L'INCONTOURNABLE. Thierry BELLEFROID Sujet à confirmer

07H43 LES COULISSES DES POUVOIRS. Himad MESSOUDI.

07h46 L'INVITE DE LA MATINALE. Thomas GADISSEUX. La semaine prochaine démarre le mécanisme d'aides aux jeunes en difficultés financières. Tout jeune de 18 à 25 ans pourra bénéficier d'une aide, s'il arrive à prouver une perte de revenus. Le dispositif entre en application ce 1er avril et jusqu'à la fin de l'année. Comment devront-ils procéder ? Qui va encadrer ces aides ? Karine LALIEUX, ministre fédérale de lutte contre la pauvreté est l'invitée de la matinale. Nous évoquerons aussi la réforme des pensions et le plan d'action qu'elle vient de déposer pour les personnes en situation de handicap, davantage exposées aux risques de précarité durant cette crise.

08-09H Qu'est-ce qu'on en retient ?

08H00 LE JOURNAL D'Aline GONCALVES. (15 minutes)

08H18 LE BROUILLON DE GUI-HOME.

08H24 LA REVUE DE PRESSE avec Nicolas VANDENSCHRICK.



08H33 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. (1) La situation épidémiologique dans les écoles et (2) l'évolution des variants du Covid-19 avec Charlotte MARTIN, infectiologue au CHU Saint-Pierre et Emmanuel ANDRE médecin microbiologiste et virologue à la KULeuven.



08H45 SERIE. UN JOUR DANS L'INFO. Hélène MAQUET (rediffusion) Cet épisode relate la chute de Steve Stevaert, homme politique très populaire en Flandre pendant 10 ans et qui a brutalement mis fin à ses jours.

08H56 LE SHAKER. Les moments forts de la matinale compilés par Garance FITCH BORIBON.

