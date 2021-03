Matin Première : Christie Morreale, ministre wallonne de la santé sur Auvio

06H41 L'INVITE DANS L'ACTU. Anne-Sophie BRUYNDONCKX interroge Myriam KERKHOFS, docteur en psychologie spécialiste du sommeil. Ce vendredi a lieu la 21ème journée du sommeil. L'occasion de mieux comprendre pourquoi nous dormons parfois mal. Ce qui peut être mis en place pour y remédier et le type de pathologie que cela peut-il entrainer. Sera aussi abordé le lien entre confinement et troubles du sommeil.



07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. Marc SIRLEREAU préface pour nous une journée politique bien chargée. Avec un comité de concertation par visioconférence (avancé d'une semaine vu les chiffres en hausse de ces derniers jours). Et dès le matin, la commission spéciale Covid de la Chambre qui se réunit pour auditionner Sophie Wilmès en tant qu'ancienne première ministre.



07h46 L'INVITE DE LA MATINALE. Thomas GADISSEUX. Les réunions politiques s'enchainent car la situation sanitaire s'aggrave.

L'invitée de « Matin Première » ce vendredi est la ministre wallonne de la santé, Christie Morreale.

Nous évoquerons aussi l'organisation de la campagne de vaccination, et le dossier AstraZeneca.



08H33 LE DEBAT DES DECODEURS. Marie VAN CUTSEM. Le débat : Twitch, le nouvel eldorado des médias mainstream et des politiques ? Les débatteurs : Mateusz KUKULKA, professeur à l'EPHEC, expert en RS, streamer sur Twitch qui a reçu Di Rupo, GLB, Raja Maouane, etc. et Ermeline GOSSELIN, consultante en communication politique chez Gosselin & De Walque



08H45 LES NOUVELLES TECHNOLOGIES. Gilles QUOISTIAUX nous explique comment Google travaille sur un projet d'ouïe ultra-fine façon super héros à l'aide de micros miniaturisés et d'une IA.

08H50 TENDANCES PUB. Frédéric BREBANT nous parle de la stratégie marketing d'une grande marque de bière - Stella - qui fait son ``retour'' en Belgique

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première