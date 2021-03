Matin Première : Elisatbeth DEGRYSE, vice-présidente de la Mutualité Chrétienne sur Auvio

06H41 L'INVITE DANS L'ACTU. Le confinement, consécutif à la crise sanitaire du Covid-19, a révélé bien des fragilités, souvent causées par des pertes de repères, notamment affectifs. Pour étudier les capacités du cerveau à gérer cette rupture d'un point de vue émotionnel et à s'adapter à de nouvelles conditions de vie, l'expédition Deep Time veut pousser le confinement à l'extrême en embarquant durant 40 jours, dans une grotte, une quinzaine de personnes qui seront privées de toutes informations temporelles. Pour mieux comprendre les objectifs de cette mission et les moyens mis en place, Anne-Sophie BRUYNDONCKX interroge Jérémy ROUMIAN, directeur des opérations pour la mission Deep Time



07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. La situation dans certains hôpitaux du pays semble à nouveau se compliquer. C'est le cas dans la province du Hainaut et notamment dans la région de Mons. Les taux d'occupation des lit par des patients Covid augmentent sensiblement depuis quelques jours. Quelle est la situation et comment est-elle vécue par le personnel de terrain? On en parle avec Delphine Mathieu, infectiologue et hygiéniste au CHU Tivoli, à La Louvière



07h32 L'INCONTOURNABLE. Françoise BARE nous fait visiter le tout nouveau musée du confinement



08H33 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat : (1) Le certificat vert européen : discriminatoire ou indispensable pour voyager ? (2) Elections aux Pays-Bas. La politique néerlandaise est-elle à l'avant-garde ? Les débatteurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l'ULB et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.



08H45 SERIE. LES TEMPS CHANTENT. Cécile POSS s'intéresse à l'œuvre de Jacques Dutronc et se demande si derrière ces mélodies faciles à fredonner se cachent quelques idées politiques

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première