Matin Première : sur Auvio

06H41 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. L'appel d'un sociologue pour tenter de comprendre la manifestation violente qui a secoué le centre de Liège ce samedi 13 mars. Avec Marco Martiniello sociologue et directeur de recherche FNRS à l'Université de Liège.



06H50 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Michal GASSEE. Une forte hausse des déchets électroniques est à prévoir alors que les ventes d'ordinateurs se sont envolées. Est-on prêt à recycler un tel volume de déchets ?



07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. Il y a 10 ans, le 15 mars 2011, débutait la révolution syrienne. Partout dans le pays, des manifestants se sont rassemblés pour demander la démocratisation du régime. Malheureusement, ces dix dernières années ont vu la militarisation du mouvement et une guerre sale a suivi, mêlant jihadistes et puissances régionales. Daniel FONTAINE a retrouvé en Belgique des syriens qui ont participé à ce soulèvement et nous décrit leur état d'esprit à l'heure actuelle.

François HEUREUX reçoit ensuite Sébastien BOUSSOIS, chercheur en sciences politiques associé à l'ULB et consultant pour SAVE Belgium. Auteur de « Daech la suite », il vient nous parler des débuts de ce conflit vus d'ici. Ou comment certains jeunes de Bruxelles ou d'ailleurs sont partis en Syrie dans un but humanitaire, avant que cela ne mène à des cas de radicalisation et de terrorisme.



07h32 L'INCONTOURNABLE : L'accession de l'Union Saint-Gilloise en division 1, 48 ans après, avec Dominique DELHALLE, journaliste RTBF spécialiste de l'USG et le CEO de l'équipe bruxelloise, Philippe BORMANS



07h46 L'INVITE DE LA MATINALE. Thomas GADISSEUX. Que traduisent les évènements de Liège ce weekend ? Quel regard pose la ministre de la Jeunesse sur le contexte actuel ?

Valérie Glatigny, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Enseignement supérieur, est l'invitée de Matin Première.

Depuis près d'un an, l'épidémie a accentué la tension sur les services de l'aide à la Jeunesse qui prennent en charge les mineurs en danger et ceux qui commettent des infractions. Ces dernières semaines, les appels se sont multipliés pour prendre davantage en compte la détresse des jeunes. Quelles sont les réponses ?

Nous évoquerons aussi la reprise partielle des cours en présentiel dans l'enseignement supérieur. Les auditoires se rempliront à nouveau dès ce lundi avec 20 % de présentiel sur l'ensemble des campus.



08H33 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat : (1) Violences à Liège : émeutes organisées ou soulèvement d'une jeunesse qui n'en peut plus ? (2) Juger la haine sur les réseaux sociaux devant un tribunal correctionnel : efficace contre le cyberharcèlement ou dangereux pour la liberté d'expression ? Les débatteurs : Sylvie LAUSBERG, directrice du service d'étude et stratégie du CAL et Guy HAARSCHER, philosophe

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première