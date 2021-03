Matin Première : L'invité de Matin Première : le ministre-president bruxellois, Rudy Vervoort sur Auvio

La campagne de vaccination est-elle en train de déraper au point de nécessiter un « reset » ?



Nous évoquerons le contexte général... en attendant vendredi prochain. Les aides aussi régionales pour les secteurs à l'arrêt.

Bruxelles a décidé de maintenir un couvre-feu plus strict. Pourquoi ? Le contrôle de la situation y est-il plus complexe ?



Cette semaine démarre la préparation de la réforme de l'Etat. Les deux ministres en charge des réformes institutionnelles, A. Verlinden et D. Clarinval, vont présenter leur « grand débat démocratique » censé dessiner la future Belgique. Et Bruxelles dans tout ça ?



