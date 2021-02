Matin Première : Vendredi, jour de Codeco sur Auvio

LE FAIT DU JOUR. Notre correspondante Maurine MERCIER sera avec nous pour un point sur la situation en Algérie, où les manifestations reprennent, après un an de pause, covid et répression obligent. Les algériens se préparent à démontrer ce vendredi que le Hirak redémarre vraiment.

REVUE DE PRESSE avec Nicolas VANDENSCHRICK.

LES TITRES DE L’ACTU. L’essentiel de l’info avec François KIRSCH.

LE JOURNAL REGIONAL. Sophie BREMS.

L’INVITE DANS L’ACTU. Sophie BREMS. Comité de concertation oblige, nous ferons un point ce vendredi sur la situation du secteur des métiers de contacts, qui ouvrira vraisemblablement ce lundi. Sont-ils prêts pour la réouverture ? Leur carnet de contact est-il bien rempli ? Ou au contraire, la clientèle est-elle réticente ? Nous évoquerons également la différence de traitement entre coiffeurs et autres métiers de contact. Pourquoi rouvrir deux semaines après eux ? Y-a-t-il une réelle différence ? Comment respecter les règles sanitaires ? La logistique est-elle au point ? On en parle avec Caroline LERNOULD, gérante de l’institut de beauté SANSIL à Mons.

LES TITRES DE L’ACTU. L’essentiel de l’info avec Sophie BREMS.

LE MARCHE MATINAL. L’ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Michel GASSEE 2020 a été une année de recul, mais un rebond est prévu cette année avec beaucoup d’espoir dans la dépense publique et la rénovation.

LE JOURNAL de Florence HURNER

DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Comment les aéroports belges vont-ils survivre à la crise ? L'activité, déjà malmenée par l'épidémie et ses restrictions, a subi un nouveau coup de frein depuis l'interdiction des voyages à l'étranger, sauf pour raison impérieuse, décidées par les autorités belges et qui devrait courir jusqu'au 1er avril prochain. A Brussels Airport, ce sont vingt mille emplois directs qui sont affectés par ces mesures. On en parle avec Arnaud FEIST, CEO de l'aéroport. Il sera accompagné par la directrice com, Marielle ROGIE

L’ŒIL DE L’EUROPE. Olivier HANRION nous expliquera ce qui a changé au niveau européen, un an de covid et 14 sommets plus tard.

LES TITRES DE L’ACTU. L’essentiel de l’info. Sophie BREMS.

L’INCONTOURNABLE. Sophie LEONARD reviendra sur la carrière des Daft Punk.

L’INVITE DE LA MATINALE. Thomas GADISSEUX. Les GAFA sont les grands gagnants de la crise. Comment les géants numériques vont-ils nous aider à traverser cette pandémie et à rebondir ? La gestion des données, notamment dans le cadre de la vaccination, fait l’objet de vifs débats. Comment accompagner la digitalisation et les innovations technologiques dans les soins de santé ? Quels sont les garde-fous ? La crise sanitaire bouleverse nos vies, mais aussi les cadres juridiques qui les entourent. Le directeur général de Google Belgique, Thierry GEERTS est l’invité de « Matin Première ». Dans un nouveau livre, « Homo Digitalis », il analyse les dangers et opportunités de la révolution digitale. En quoi la crise sanitaire amplifie-t-elle ces défis ? Google investit depuis plusieurs années dans l’e-santé. Quelles sont les perspectives, en Belgique notamment, selon Thierry Geerts ?

LE JOURNAL DE François KIRSCH.

LA SEMAINE MEDIAS. Marie VANCUTSEM.

NOUVELLES TECHNOLOGIES. Gilles QUOISTIAUX nous parlera d’une œuvre de crypto-art vendue chez Christies, c’est une première. Pour en assurer l’authenticité, elle est inscrite dans la blockchain.

LES TITRES DE L’ACTU. L’essentiel de l’info. François HEUREUX.

08H33 LE DEBAT DES DECODEURS. Marie VANCUTSEM. Le débat : Violences sexuelles : temps médiatique et temps judiciaire, la grande fracture ? Les débatteurs : Ariane CHEMIN, grande reporter au journal Le Monde. C’est elle qui a sorti l’affaire Duhamel avant la sortie du livre. Nathalie GALLANT, avocate pénaliste au barreau de Bruxelles. Elle vient de défendre un gynécologue accusé de viol par l’une de ses patientes dans un procès qui s’est terminé ce jeudi. Le gynécologue a été reconnu coupable et condamné à 4 ans de prison.

08H45 TENDANCES PUB. Frédéric BREBANT nous parle d’une campagne de sensibilisation présidentielle en France pour les gestes barrières, et ce en compagnie de deux célèbres Youtubeurs.

LE SHAKER. Les moments forts de la matinale compilés par Garance FITCH BORIBON.

