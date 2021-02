Matin Première : L'invité de Matin Première : Herman Goossens, Professeur de microbiologie à l'université d'Anvers. sur Auvio

A la veille d'un comité de concertation qui s'annonce agité politiquement, nous ferons le point sur la situation sanitaire avec Herman Goossens, Professeur de microbiologie à l'université d'Anvers.



Il l'est de nos meilleurs spécialistes des épidémies, une des voix écoutées par le ministre fédéral de la santé, Frank Vandenbroucke



Comment Herman Goossens analyse-t-il la situation et les derniers propos politiques ? Y a-t-il une différence d'approche entre le Nord et le Sud du pays ?

Ce lundi, des scientifiques étaient appelés à la rescousse pour expliquer ce sur quoi se basaient les autorités dans la gestion de l'épidémie.

Ce mercredi, un des présidents de partis, Jean-Marc Nollet (Ecolo) a ouvertement remis en cause la règle de la bulle sociale.



Comment tenir « encore 3 semaines » ? Est-ce que le déconfinement s'imposera de fait aux autorités ?



Interview en direct à 7h45 sur La Première

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première