Matin Première : L'invité de Matin Première : Jean-Michel Saive, vice-président du COIB et ancien porte-drapeau de la délégation olympique belge. sur Auvio

Le Japon vient d'autoriser un 1e vaccin ce week-end, et va commencer sa campagne de vaccination ce mercredi, à 5 mois des Jeux olympiques.



Ces JO, déjà reportés d'un an, vont-ils avoir lieu ? Et si oui, dans quelles conditions ? Comment la Belgique prépare-t-elle ses athlètes dans ce contexte incertain ?



Pour en parler, l'invité de « Matin Première » est Jean-Michel Saive, vice-président du COIB et ancien porte-drapeau de la délégation olympique belge.



Interview en direct à 7H45 sur La Première.

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Matin Première