Matin Première : L'invité de la matinale : Thomas Dermine, secrétaire d'Etat pour la Relance sur Auvio

C'est un élément vers lequel tout le monde se tourne pour envisager la sortie de crise : le plan de relance.

Thomas Dermine est l'un des artisans de ce plan.



Une première mouture du « Plan de Relance et de Résilience » a été transmise ce weekend à la Commission européenne.

Le secrétaire d'Etat est chargé d'en assurer le suivi avec les instances européennes. Thomas Dermine est l'invité de « Matin Première.



Où vont aller les milliards européens ? Que cache le bel emballage ? Pourquoi 6 fois plus de moyens dans les infrastructures par rapport à la formation ou à la recherche ?

Le patron des patrons wallons dénonce une logique de « sous-régionalismes », où chaque bastion politique a voulu décrocher son projet. Même dans le camp socialiste, certains grincent des dents. Le tournaisien Rudy Demotte a dénoncé ce weekend dans la presse la répartition des projets. « J'ai le sentiment qu'au-delà de Mons, plus rien n'existe » a-t-il glissé, pointant le ministre-président wallon Elio Di Rupo.



Nous reviendrons avec Thomas Dermine sur ces critiques et sur différents projets de ce plan de relance.

