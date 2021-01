Matin Première : L'invité de La Matinale : Elio Di Rupo, ministre-président wallon. sur Auvio

A quelques heures d'un comité de concertation attendu, le ministre-président wallon est l'invité de Matin Première.



Les autorités veulent clairement hausser le ton pour interdire les voyages non-essentiels et renforcer le respect de la quarantaine obligatoire. Les régions sont compétentes pour le suivi de ces mesures. Qu'est-il possible juridiquement ? Qu'en pense le ministre-président wallon ? Une réunion avec les gouverneurs est prévu ce vendredi pour organiser les différents scénarios.



Les secteurs de la culture, de l'événementiel, des loisirs, de l'Horeca et des métiers de contacts attendent des perspectives. Qu'en est-il ?



Nous évoquerons aussi la situation sociale et économique. Le gouvernement wallon est en pleine discussion pour présenter ses projets dans le cadre du plan national de relance. Sur quoi misera la Wallonie ?



Interview en direct à 7H45 sur La Première.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première