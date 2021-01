Matin Première : L'invité de la Matinale : Philippe Henry, vice-président wallon sur Auvio

Le phénomène Lous and the Yakuza

Le ministre wallon de l'Energie, du Climat et de la Mobilité est l'invité de « Matin Première ».



Dans quelle direction part le plan de relance ? Ecolo a haussé le ton, estimant que les Bruxellois étaient lésés. On reviendra sur ce débat de la semaine avec le vice-président wallon Ecolo, Philippe Henry. Pourquoi cette polémique ?

Quels sont les axes sur lesquels doit se bâtir la relance ? Le ministre vient avec des projets concrets en matière énergétique et en mobilité. Le gouvernement a commandé une vaste étude, à un groupe d'experts, pour faire le bilan des problèmes socio-économiques wallons. En quoi ce plan peut-il réellement y répondre ?



Philippe Henry préside aussi pour une année la Commission nationale Climat. Désormais, il ne s'agit plus de fixer des objectifs, il faut trouver la manière de les respecter. Comment Philippe Henry compte-t-il s'y prendre ?