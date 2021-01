Matin Première : L'invité de la matinale : Théo Francken, député fédéral N-VA. sur Auvio

Sorties VOD: « Le blues de Ma Rainey », « I’m your woman » & « Ladies in black »

La figure de proue des nationalistes flamands, Théo Francken est l'invité de « Matin Première ». Nous évoquerons l'action du gouvernement fédéral, la gestion de la crise sanitaire mais aussi les évènements récents aux Etats-Unis.



L'ex-secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration réagira à la condamnation (8 ans de prison) de Melikan Kucam, ancien conseiller municipal N-VA et proche du cabinet de Théo Francken à l'époque.

Kucam, condamné pour trafic d'êtres humains, était accusé d'avoir réclamé de l'argent à des chrétiens de Syrie et d'Irak en échange de visas, profitant de ses entrées au cabinet. Théo Francken estime aujourd'hui que la peine est « justifiée. »



Cela fait 100 jours que la N-VA siège dans l'opposition au parlement fédéral. En quoi est-ce la rupture politique annoncé ? Qui est le vrai patron ?



Durant le mandat de Donald Trump, Théo Francken n'a pas caché son admiration vis-à-vis de celui qui est « du côté du peuple ». « Vous verrez qu'il a accompli beaucoup de choses. Trump fait ce qu'il promet », estimait Théo Francken en novembre 2019 dans une interview à De Zondag. A-t-il revu son jugement ? Mercredi dernier, Théo Francken twittait que le président américain « faisait à présent une grave erreur ».

Ce weekend, les libéraux l'ont attaqué dans plusieurs interviews estimant que Francken faisait du Trump en Belgique. Réaction...



