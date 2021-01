Matin Première : L'invité de la Matinale : Luc Dardenne, cinéaste belge sur Auvio

Le rapport entre mode et séries

Immersion au coeur de la course

La terre tourne plus vite qu'avant

Le cinéma survivra-t-il au Covid ? Luc Dardenne, réalisateur notamment de « Rosetta » et de « L'enfant », est l'invité de « Matin Première » ce mardi.



Quand les salles de cinéma pourront-elle ouvrir à nouveau chez nous ? Les tournages ont lieu, sous conditions, mais les films seront-ils vendus et distribués ? Comment s'organisent l'après-Covid du cinéma en Belgique ?



Luc Dardenne est également président du Conseil d'administration du Palace, un cinéma bruxellois. En quoi la crise que nous traversons est-elle un séisme pour l'industrie du cinéma belge ?



En mai dernier, les frères Dardenne, multi-primés, avaient interpellé le monde politique pour sauver la culture. Qu'en est-il actuellement ? Leur appel à réformer le statut d'artiste a été entendu, mais les promesses seront-t-elles suivies d'actes ?



Les frères Dardenne, encore récompensés cet automne par le prix Lumière, sont des habitués du festival de Cannes. Sera-t-il annulé ou décalé cette année ? Outre-atlantique, les Oscars et les Grammy ont été reportés.