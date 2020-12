Matin Première : sur Auvio

06H42 LES PERLES D'HIVER. Benjamin BRONE. Direction Marche-les-Dames et l'abbaye Notre-Dame du Vivier



07H10 DOSSIER DE LA REDACTION Défaite de Donald Trump, une Europe qui tient bon, est-ce que 2020 et sa crise sanitaire ont sonné la glas du populisme ? Sophie BREMS interroge à ce sujet Arnaud ZACHARIE, secrétaire générale du CNCD 11.11.11, et auteur du livre "Mondialisation et national populisme : la nouvelle grande transformation"



07H25 RÉTROSPECTIVE INTERNATIONALE 2020. Caroline VICQ. Ce jeudi, direction l'Argentine où l'année a été marquée comme partout ailleurs par le Covid-19 mais aussi par la disparition de Maradona et finalement par le vote qui légalise l'avortement.



07H48 LES PERSONNALITÉS QUI ONT FAIT 2020. Sophie BREMS et Christine HANQUET évoquent les évènements sportifs marquants de 2020 et en profitent pour accueillir Benoît DELHAUTEUR, le nouveau directeur des sports de la RTBF

Casting et équipe Animateur Sophie BREMS Émission Matin Première