Matin Première : sur Auvio

Et pourquoi les hommes gagnent-ils plus que les femmes ?

06H42 LES PERLES D'HIVER. Marie BOURGUIGNON visite pour nous le cimetière américain d'Henri Chapelle, l'un des 3 cimetières militaires de Belgique



06H49 EURINTER Sarah BAKALOGLOU, correspondante à Varsovie, sur l'augmentation des demandes d'apostasie en Pologne



07H10 DOSSIER DE LA REDACTION La Suisse est un des seuls états européens à avoir autorisé le ski sur son territoire. A l'inverse de la France, de l'Italie ou de l'Espagne, les remontées mécaniques y sont ouvertes depuis le 3 décembre dans les différentes stations du pays, et seule la capacité de ces remontées a été abaissée. Depuis leur ouverture, les pistes suisses attirent énormément de monde. Alors est-ce que cette décision a provoqué une nouvelle vague de cas de coronavirus dans le pays ? L'ouverture des pistes sera-t-elle toujours d'actualité dans mois à venir ? Sophie BREMS interroge à ce sujet Joel Marchetti, rédacteur en chef adjoint de RTS info-radio.



07H25 RÉTROSPECTIVE INTERNATIONALE 2020. Ce mercredi, Bernard DELATTRE nous explique pourquoi les japonais, avec seulement 3.500 morts pour une population de 125 millions d'habitants, restent mécontent de la gestion de la crise sanitaire par les autorités de leur pays.



07H48 LES PERSONNALITÉS QUI ONT FAIT 2020. Annick CAPPELLE dresse le portrait de l'année 2020 au niveau européen, de la gestion de la crise sanitaire à l'épopée du Brexit, avec Marianne Dony, professeure de droit européen à l'ULB



08H45 SERIE. UN JOUR DANS L'INFO. HÉLÈNE MAQUET revient sur la vie et la mort de l'athlète Serge Reding, personnage étonnant et attachant. Haltérophile, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Mexico, il a été une des grandes figures du sport belge. Un enfant des Ardennes au cœur tendre, qui était également bibliothécaire et conseiller communal à Etterbeek. Il est mort très jeune, à 33 ans, et les circonstances de son décès, aux Philippines sont - encore aujourd'hui - teintées de mystère