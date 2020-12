Matin Première : sur Auvio

07H10 DOSSIER DE LA REDACTION SPÉCIAL CAMPAGNE DE VACCINATION. Le début de la campagne de vaccination en Belgique et dans le reste de l'Europe fait naître l'espoir d'un retour progressif à la normale. En Belgique, la vaccination se déroulera par phases successives. La première phase concernant les résidents et le personnel soignant des maisons de repos débute ce 28 décembre et s'étendra jusqu'au mois de mars. Viendront ensuite les travailleurs du secteur médical, en première ligne dans cette épidémie. En mai, les doses seront administrées aux personnes de plus 65 ans et aux patients présentant un risque accru de développer une forme aiguë de la maladie. La vaccination des personnes plus jeunes devrait débuter cet été. Sophie BREMS fait le point sur ce plan et sa mise en place avec Frank VANDENBROUCKE, ministre de la Santé



07H48 LES PERSONNALITÉS QUI ONT FAIT 2020. Françoise BARÉ revient sur l'horrible année vécue par le monde de la culture. Comment l'économie de la culture va-t-elle se relever du marasme dans lequel la pandémie la plongée ? Le modèle va-t-il se réinventer et comment ? Elle en parle avec Fabrice MURGIA, auteur, metteur en scène et directeur du théâtre national Wallonie-Bruxelles



08H33 LE PARTI PRIS SPÉCIAL CAMPAGNE DE VACCINATION avec Marie MEUNIER, présidente du CPAS de la ville de Mons, ville où la campagne de vaccination sera lancée. En effet, ce sont les septante résidents de la maison de repos La Bonne Maison de Bouzanton, située à Mons, qui seront parmi les premiers Belges à être vaccinés contre la Covid-19.



08H45 SERIE. UN JOUR DANS L'INFO. BERTRAND HENNE revient sur le film « C'est arrivé près de chez vous », l'OVNI qui était sur toutes les lèvres lors de la 45e édition du Festival de Cannes, en 1992.

