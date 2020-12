Matin Première : sur Auvio

06H42 LES PERLES D'HIVER. Françoise BARE nous fait visiter la Grotte de Spy en Province de Namur, l'un des sites paléolithiques les plus célèbres de Belgique et du monde.



07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. Pascal CLAUDE. C'est officiel, Noël se fera sans messe de minuit cette année. le Conseil d'Etat a rejeté le recours introduit par plusieurs prêtres. L'instance n'a "pas retenu les arguments de ces prêtes qui s'efforçaient de sauver Noël", selon le porte-parole de l'Eglise catholique de Belgique, Tommy Scholtes. Alors que la pratique d'un culte a été sérieusement entravée cette année, comment les croyants abordent cette fête de Noël sans messe ? Est-ce qu'une exception aurait dû être accordée pour ce 24 décembre ? On en parle avec le prêtre, écrivain et ancien vice-recteur de l'UCL, Gabriel Ringlet.



07H25 RÉTROSPECTIVE INTERNATIONALE 2020. Ce jeudi, avec Frédéric FAUX, direction la Suède, un des seuls pays au monde à ne pas avoir eu recours au confinement pour lutter contre le coronavirus.



07H32 L'INCONTOURNABLE DE 2020. Sophie LEONARD nous parle du meilleur album de 2020



07H48 LES PERSONNALITÉS QUI ONT FAIT 2020. Danielle WELTER revient sur cette année où Delphine Boël est devenue Delphine de Saxe-Cobourg



08H33 REGARDS CROISÉS. Deux personnalités partageant la même discipline croisent leur regard sur l'année qui écoulée. Ce qui les a marqué, ce dont ils se rappelleront, ce qu'ils préfèreraient oublier... Ce jeudi, Pascal CLAUDE reçoit deux spécialistes de la psyché humaine:

Sandrine Detandt, docteure en psychologie, professeure en faculté de psychologie et sciences de l'éducation à l'ULB, et clinicienne. Et Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et écrivain

Au programme, ce thème : Comment allons-nous ? La santé mentale des Belges en question(s)

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Matin Première