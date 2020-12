Matin Première : sur Auvio

06H42 LES PERLES D'HIVER. Isabelle PAMITESSA nous emmène au château d'Havré, sauvé de la disparition par les habitants du village.



07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. Pascal CLAUDE. Alors que les mesures sanitaires liées au coronavirus ont , au mieux, mis en lumière la pauvreté subie par une grande partie de la population, au pire aggravé considérablement cette pauvreté, c'est ce mercredi soir que se clôture Viva For Life.

Pour rappel, il s'agit de l'opération de solidarité de la RTBF pour venir en aide aux jeunes enfants et aux familles vivant sous le seuil de pauvreté. Par ailleurs, les autorités belges lançaient fin novembre une vaste campagne de communication autour de l'idée que la population belge serait "une équipe de 11 millions", en référence au football, appelant à l'unité "comme chaque joueur d'une équipe pourrait le faire".

Qu'en est-il de cette solidarité et de cette fameuse équipe de 11 millions lorsqu'il s'agit de pauvreté ? Est-ce que c'est bien le rôle des médias d'inciter la population à la générosité ponctuelle plutôt que de régler le problème de façon structurelle ? On en parle avec Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté





07H32 L'INCONTOURNABLE DE 2020. Hugues DAYEZ établi le top 3 des meilleurs films de l'année



07H48 LES PERSONNALITÉS QUI ONT FAIT 2020. Eric DESTINÉ retrace le parcours de Joe Biden durant des élections américaines marquées par le refus de Donald Trump d'en reconnaître les résultats. Mehdi KHELFAT reviendra ensuite sur la dernière année de Donald Trump à la maison blanche avant d'aborder la catastrophe survenue à Beyrouth début août.



08H33 REGARDS CROISÉS. Deux personnalités partageant la même discipline croisent leur regard sur l'année qui écoulée. Ce qui les a marqué, ce dont ils se rappelleront, ce qu'ils préfèreraient oublier... Ce mercredi, Pascal CLAUDE reçoit deux écrivain.e.s belges : Caroline Lamarche et Grégoire Polet

Au menu, deux questions :

1/ 2020, année de la sur-obésissance civile ou de la nécessaire solidarité citoyenne ?

2/ La culture, pourquoi est-elle essentielle ?

