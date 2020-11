Matin Première : Invité : Marius Gilbert sur Auvio

06H00 LE JOURNAL DE François KIRSCH

06H07 LE JOURNAL DES SPORTS

06H16 LE FAIT DU JOUR.

06H20 REVUE DE PRESSE avec Aline GONCALVES.

06H30 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info avec François KIRSCH.

06h31 LE JOURNAL REGIONAL. Sophie BREMS

06H41 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. Ce lundi débutent les élections sociales. Organisées tous les quatre ans dans les entreprises belges, il s'agit d'élire leurs délégués syndicaux. Quel est l'enjeu pour les entreprises/les travailleurs ? Quelle image pour le syndicalisme aujourd'hui ? Qui s'engage encore pour devenir délégué syndical ? Finalement, comment évolue ce système d'années en années ? On décortique tout cela avec Pierre Blaise, secrétaire général du CRISP (centre de recherches et d'informations socio-politiques)

06H49 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info avec Sophie BREMS.

06H50 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Baptiste HUPIN. La cour de justice de l'Union européenne vient de condamner la Belgique pour sa fiscalité des résidences à l'étranger. Il faut donc revoir la copie. Quelles conséquences ces changements vont-ils impliquer ?

07H00 LE JOURNAL de Florence HURNER

07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. Pascal CLAUDE. La rentrée s'annonce plus compliquée que jamais ce lundi 16 novembre, après les prolongations des congés de Toussaint. En effet, toutes les écoles rouvriront lundi mais en code "rouge". Ce code rouge revêtant des contraintes différentes selon que les élèves soient en primaire ou en secondaire. Et au sein du secondaire, les règles risquent de fluctuer aussi pour les élèves et professeur.e.s selon qu'ils ou elles se trouvent dans le 1er degré ou dans les deuxième et troisième degrés.

Comment mettre en place ces contraintes ? Quel est l'état d'esprit du secteur à quelques heures de cette rentrée hors-norme ? On en parle avec Sophie Hennart, directrice de l'Institut des Arts & Métiers et Joseph Thonon, président de la CGSP-Enseignement

07H22 L'ŒIL de Pierre MARLET. Les conséquences diplomatiques de la défaite de Trump : il y a les ennemis , les amis et les faux amis.

07h30 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info. Sophie BREMS.

07h32 L'INCONTOURNABLE. Ysaline PARISIS nous parle du livre « Walker » de Robin Robertson (éditions de l'Olivier).

07H43 LES COULISSES DES POUVOIRS. Bertrand HENNE.

07h46 L'INVITE DE LA MATINALE. Thomas GADISSEUX. Après deux semaines de vacances prolongées, des milliers d'élèves s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école ce lundi 16 novembre. Est-ce une bonne chose ? Faut-il s'inquiéter ? Que sait (et ne sait pas) la science ? L 'école est-elle oui ou non un lieu de transmission du virus ?

On fait le point sur les différentes études, publiées ou en cours, à ce sujet avec l'épidémiologiste Marius Gilbert ce lundi dans « Matin Première ». Marius Gilbert avait notamment contribué à la rédaction du dernier rapport du Celeval, alertant les autorités sur la nécessité d'une suspension de l'école, vu la situation en Belgique.

08H00 LE JOURNAL DE François KIRSCH

08H16 LE DARD DE BOURDON.

08H24 LA REVUE DE PRESSE. Aline GONCALVES.

08H30 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info. Pascal CLAUDE

08h33 LE PARTI PRIS. Pascal CLAUDE. Le débat : (1) Les heures de cours loupées à cause de la crise vont-elles engendrer une génération inculte ? (2) Comment réagir face au succès du documentaire complotiste « Hold up » ? Les débatteurs : Mathieu PELTIER, philosophe et chroniqueur RTBF & Corentin DE SALLE, directeur de l'Institut Jean Gol.

08H45 SERIES. FUTUR SIMPLE. Hélène MAQUET. La place de la femme dans l'espace public.

08H56 LE SHAKER. Les moments forts de la matinale compilés par Garance FITCH BORIBON.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Matin Première