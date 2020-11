Matin Première : INvitée : la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder sur Auvio

06H00 LE JOURNAL D'Aline GONCALVES

06H07 LE JOURNAL DES SPORTS

06H16 LE FAIT DU JOUR.

06H20 REVUE DE PRESSE avec Nicolas VANDENSCHRICK.

06H30 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info avec Aline GONCALVES.

06h31 LE JOURNAL REGIONAL. Anne-Sophie BRUYNDONCKX

06H41 L'INVITE DANS L'ACTU. Anne-Sophie BRUYNDONCKX. Bruss'Help organise, dans la nuit du 9 au 10 novembre 2020, en collaboration avec le secteur bruxellois de l'aide aux sans-abri et différents services connexes, la 6e édition du dénombrement des personnes sans-abri et mal logées en Région de Bruxelles-Capitale. C'est l'occasion de revenir sur l'état du sans-abrisme dans la capitale et s'intéresser aux oubliés de la crise sanitaire. On en parle avec Nicolas HORVAT, chercheur et coordinateur du dénombrement 2020

06H49 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info avec Anne-Sophie BRUYNDONCKX.

06H50 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY. Plongée dans la pensée de Pierre Larrouturou

06H58 REPORTAGE. Extrait du 28ème et dernier numéro du podcast « Washington D'ici », sur les élections américaines.

07H00 LE JOURNAL de François CORBIAU

07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Le 15 octobre dernier, l'IRM, l'Institut royal de Météorologie, présentait son rapport 2020 sur l'état du climat.

L'objectif de ce rapport est d'apporter une réponse aux questions telles que : Comment pouvons-nous observer le changement climatique en Belgique ? Quelles tendances avons-nous pu dégager pour Uccle et la Belgique ? En quoi

les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère forment-ils la cause du changement climatique ? Comment les modèles climatiques peuvent-ils nous aider à prévoir les futurs changements climatiques ? Vers quoi le climat belge va-t-il évoluer ? etc.

Dans ce contexte de réchauffement climatique global, faut-il s'inquiéter de ce week-end particulièrement doux pour la saison ? Nous posons la question à Pascal MORMAL, météorologue à l'IRM.

07H22 L'ŒIL scientifique de Johanne MONTAY

07h30 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info. Anne-Sophie BRUYNDONCKX.

07h32 L'INCONTOURNABLE. Jacques SONDRON pour son dernier album "Confinés - dessins impertinents".

07H43 LES COULISSES DES POUVOIRS. Bertrand HENNE.

07h46 L'INVITE DE LA MATINALE. Thomas GADISSEUX. Ludivine DEDONDER, Ministre de la Défense

08H00 LE JOURNAL D' Aline GONCALVES

08H13 MOBILINFO + METEO

08H16 LA GRENADE DE KESSAS.

08H24 LA REVUE DE PRESSE. Nicolas VANDENSCHRICK.

08H30 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info. François HEUREUX.

08h33 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat : (1) (2) Les débatteurs : Alain GERLACHE, journaliste RTBF et François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur de géopolitique de l'environnement à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l'ULB.

08H45 SERIES. UN JOUR DANS L'INFO. Hélène MAQUET. Retour sur les sources d'un débat qui traverse aujourd'hui encore les discussions politiques : l'interruption volontaire de grossesse. L'épisode du jour vous raconte l'Affaire Willy Peers

08H56 LE SHAKER. Les moments forts de la matinale compilés par Garance FITCH BORIBON.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première