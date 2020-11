Matin Première : sur Auvio

06H41 L'INVITE DANS L'ACTU. Comment l'administration de Joe Biden va-t-elle gérer ses relations avec l'Europe, Israël, la Russie ou encore la Chine ? La politique du désengagement de Donal Trump est-elle révolue ? Anne-Sophie BRUYNDONCKX interroge à ce sujet Michel LIEGEOIS, professeur de relations internationales à l'UCLouvain



06h50 LE MARCHE MATINAL. L'actu économique du jour avec Maxime PAQUAY. L'interpellante santé financière du secteur associatif. Comment se portent les associations en Belgique? Une question fort peu posée actuellement, et pourtant... 50% des associations belges estiment que leur situation financière s'est dégradée au cours des 12 derniers mois. (c'était 20% en 2018)

La Fondation Roi Baudouin publie ce lundi son Baromètre des associations. Eclairage et illustration.



07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. Comment la passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden va-t-elle se dérouler ? Donald Trump peut-il réellement empêcher Biden de devenir le 46ème président des États-Unis ? Quelles sont ses options d'ici au 20 janvier 2021, date de l'investiture ? François HEUREUX interroge à ce sujet Philippe PAQUET, journaliste à La Libre et spécialiste des États-Unis.



07h32 L'INCONTOURNABLE. Himad MESSOUDI sur les séries « I May Destroy You » (HBO) de Michaela Coel et « The Comey Rule » (Showtime) de Billy Ray



07h46 L'INVITE DE LA MATINALE. Thomas GADISSEUX reçoit le Premier ministre, Alexander De Croo.

Retour sur les nouvelles relations qui s'ouvrent entre la Belgique, l'Union européenne et les Etats-Unis. Mais surtout la crise sanitaire, sociale et économique en Belgique

Les belges entament leur deuxième semaine de confinement « strict ». Comment tenir ? Quelles sont les perspectives ?

Les efforts commencent-ils à porter leur fruit sur le plan sanitaire ? Le Premier ministre est-il rassuré ?

Coup de projecteur également sur les différents soutiens économiques que le gouvernement met en place dans les secteurs touchés. Jusqu'à quand ce filet socio-économique sera-t-il extensible ?



08h33 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Christine OCKRENT nous présente son dernier livre "La guerre des récits" sur la fragilité de certains modèles politiques dans une situation de crise telle que celle du coronavirus.



08H45 SERIES. FUTUR SIMPLE. Hélène MAQUET sur les conséquences de futures éruptions solaires sur notre mode de vie interconnecté.

