Matin Première : Invité : Georges Gilkinet sur Auvio

Le comité de concertation a décidé d'un confinement plus strict mais sans interdire les déplacements. La mesure était pourtant chaudement recommandée par les experts, pourquoi n'a-t-elle pas été retenue ? Et quel impact ce confinement relatif de la mobilité sur la propagation du virus ? On en parle avec le ministre fédéral des Transports, Georges Gilkinet, il est l'invité de Matin Première. Nous reviendrons aussi sur les mesures compensatoires que prépare le gouvernement pour venir en aide à ceux qui sont touchés par les mesures de lutte contre le Covid. Et aussi sur ce qu'espère le vice premier Ecolo des élections américaines. Rendez-vous sur la Première à 07h50.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Matin Première