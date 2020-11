Matin Première : Invité : Didier Reynders sur Auvio

06H41 L'INVITE DANS L'ACTU. La présidence de Donald Trump est-elle un accident de l'histoire ? Est-ce que la démocratie américaine est en train de vaciller ou au contraire, est-elle bien vivante ? Martin BILTERIJS en parle avec Serge JAUMAIN, professeur d'Histoire contemporaine à l'Université Libre de Bruxelles.



07H10 DOSSIER DE LA REDACTION SPECIAL ELECTIONS USA. Pascal CLAUDE.



1) Si l'on ne connait toujours pas le résultat final de l'élection présidentielle américaine, on sait que le président sortant Donald Trump a d'ores et déjà promis de saisir la Cour Supreme des Etats-Unis si Joe Biden s'offrait une 'remontada' et remportait ce scrutin. Cela démontrerait "des fraudes contre la nation" a déclaré Donald Trump ce mercredi matin. Qu'en pensent ses partisans ? Coup de sonde avec Nicolas CONQUER, membre des Republican Overseas France.



2) Mehdi KHELFAT et Pierre MARLET commentent le déroulement des élections américaines et analysent les derniers décomptes de voix.





07h46 L'INVITE DE LA MATINALE. Rachel CRIVELLARO. Même si le nom du vainqueur des élections présidentielles américaines se fait toujours attendre, en quatre ans de présidence, Donald Trump - l'homme qui twitte plus vite que son ombre - aura imprimé sa marque mais aussi un style inédit sur la scène internationale. Sous sa présidence, jamais les relations entre les Etats-Unis et l'Union européenne n'auront été aussi chahutées. Alors quel que soit le gagnant, l'héritage Trump est-il irréversible et quelles leçons en tirer ? Joe Biden représente-t-il une planche de salut pour l'Europe ? On en parle demain avec Didier Reynders, le commissaire européen à la Justice est l'invité de Matin Première. Quels souvenirs l'ex-ministre belge des Affaires étrangères retient-il de celui qui traita Bruxelles - et alors qu'il n'était encore que candidat à l'investiture présidentielle - de « trou à rats » ?



08h33 LE PARTI PRIS. Pascal CLAUDE. Le débat : (1) Pourquoi les résultats de la présidentielle américaine ne correspondent-ils pas aux prévisions ? Nous sommes nous laissés enfermés dans une bulle intellectuelle ? (2) Faut-il une taxe européenne sur les transactions financières ? Les débatteurs : Mathieu PELTIER, philosophe et chroniqueur RTBF et Antoine DE BORMAN, expert en affaires publiques chez Whyte



08H45 SERIES. LES TEMPS CHANTENT. Cécile POSS. Ce jeudi, « Respect » d'Aretha Franklin ou quand une chanson légèrement machiste devient un hymne féministe.

