Matin Première : Spéciale élections américaines sur Auvio

Autour de Martin Bilterijs (6h-7h) et de François Heureux ( 7h-9h), toute l'équipe de Matin Première vous propose une émission spéciale pour rappeler les enjeux concrets des élections américaines, et analyser les résultats et leurs conséquences. Avec des invités spécialistes des États-Unis, des envoyés spéciaux et des correspondants sur place pour vivre les résultats heure après heure au fur et à mesure où ils tombent.