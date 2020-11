Matin Première : Invité : le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration: Sammy Mahdi sur Auvio

Elections US et artistes

L'Etat belge a été condamné pour ne pas avoir assuré l'accueil - pourtant une obligation légale - de demandeurs d'asile en attente du traitement de leur dossier. Mais, en pleine crise sanitaire, comment assurer cet accueil en toute sécurité ? La politique de l'asile et de la migration ne risque-t-elle pas de passer au second plan face à la menace du Covid ? Comment expliquer que l'auteur de l'attentat de Nice, un migrant tunisien, soit passer sous les radars ? Aurait-il pu arriver en Belgique ? On en parle avec le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Sammy Mahdi, il est l'invité de Matin Première.