Matin Première : Invité : Pierre-Yves Dermagne sur Auvio

Pour enrayer la circulation du coronavirus, le Comité de concertation a décidé vendredi de fermer le commerce non-essentiel pour au moins 6 semaines. Un deuxième choc pour un secteur qui se remet à peine du 1er confinement. Alors comme il l'a fait pour l'Horeca, le gouvernement Fédéral volera-t-il au secours d'un secteur qui risque une perte de 6 milliards ? Et si oui de quelle manière ? Et comment l'Etat va-t-il contrôler l'application du télétravail, désormais obligatoire, et aider les entreprises et les salariés à s'adapter ?

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première