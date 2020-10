Matin Première : L'invité de la matinale : Julien Nicaise, l'administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement sur Auvio

L'invité de la matinale de demain sera Julien Nicaise, l'administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement. Demain matin et pour trois jours, l'enseignement secondaire et uniquement secondaire sera en distanciel. Les écoles et les enseignants sont-ils prêts ? Et pour les élèves, comment cela va-t-il se passer ? Avec cette autre question, que va-t-il se passer le jeudi 12 novembre ? Peut-on imaginer une reprise normale des cours ? Ou ce qui va se passer durant ces trois prochains jours va-t-il devenir la règle dans le secondaire ?

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première