Matin Première : Elio Di Rupo sur Auvio

Elio Di Rupo, le ministre-président wallon, sera l'invité de la Matinale de la Première ce lundi matin. L'occasion de revenir sur les événements de la fin de la semaine dernière avec des gouvernements wallon et bruxellois qui ont pris des mesures plus strictes et plus fortes que celles annoncées par le comité de concertation. Elio Di Rupo est aussi le premier à avoir parlé de reconfinement, mot tabou ces dernières semaines. Nous évoquerons aussi avec lui le budget wallon pour 2021 qui prévoit un milliard 600 millions pour des mesures de relance. C'est ambitieux mais est-ce réaliste et possible ?

