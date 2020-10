Matin Première : L'invitée de la matinale : Anne Tilmanne, pédiatre infectiologue à l'UDERF (Hôpital Universitaire des enfants Reine Fabiola) et membre de la Task Force Pédiatrique. sur Auvio

Jusqu'à quand l'école sera-t-elle « préservée » ? Les acteurs de l'enseignement côté francophone se réunissent ce jeudi. La tension monte, notamment au niveau secondaire.



Le virus circule-t-il davantage chez les adolescents, chez les plus jeunes par rapport à la première vague ?



On en parle avec l'une des pédiatres de la Task Force Pédiatrique, Anne Tilmanne, pédiatre infectiologue à l'UDERF (Hôpital Universitaire des enfants Reine Fabiola)



A-t-on davantage de recul pour analyser les risques chez l'enfant ? Que disent chez les chiffres de contaminations chez les plus jeunes ? La transmission se ferait plus facilement après la puberté, pourquoi ?

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première