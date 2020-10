Matin Première : L'invitée de la matinale : Barbara Trachte (Ecolo), secrétaire d'Etat à la Transition économique. sur Auvio

Comment le secteur des bars et cafés va-t-il faire face à la fermeture en région bruxelloise ? Quelles aides peuvent être activées ? Les cafés bruxellois seront-ils les sacrifiés ?



Est-ce le début d'un lockdown plus sévère ? Quel impact pour le secteur évènementiel, hôtelier et tout le tissu économique bruxellois?



On en parle ce jeudi avec Barbara Trachte (Ecolo), secrétaire d'Etat à la Transition économique. C'est elle qui gère la politique économique en région bruxelloise.



Depuis le début de la crise sanitaire, Barbara Trachte a lancé différentes salves de mesures de soutien. Est-ce encore possible?



Nous reviendrons aussi sur les motivations qui ont dicté ce choix de fermer totalement les bars. Les autorités bruxelloises ont-elles trop tardé ? et laisser déparer une situation qui devient difficilement contrôlable?

