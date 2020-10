Matin Première : Invitée : la Princesse Delphine de Belgique sur Auvio

06H41 L'INVITE DANS L'ACTU. Quel peut être l'impact de l'hospitalisation de Donald Trump sur l'élection présidentielle aux USA ? Que prévoit la constitution en cas de désistement de Trump ? Comment réagit actuellement l'opinion publique américaine ? Martin BILTERIJS interroge à ce sujet Serge Jaumain, professeur d'Histoire contemporaine à l'ULB et spécialiste des États-Unis



06H50 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Simon BOURGEOIS. Ce lundi focus sur ce qui est une des ambitions du nouveau gouvernement : la transition numérique



07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. Avec plus de 3000 détections de cas rapportées en 24 heures, les contaminations au nouveau coronavirus semblent bien repartir à la hausse en Belgique. Et ce n'est pas lié à une augmentation des tests: leur nombre est au contraire en légère baisse (-2% comparé à la semaine précédente). Par contre le taux de positivité est désormais supérieur à 6%, alors qu'il était de 4,7% il y a une semaine. Pourtant, contrairement à d'autres pays, la Belgique ne durcit pas les règles en vigueur pour éviter la propagation du virus. Faut-il s'inquiéter de cette évolution ? De nouvelles mesures doivent-elles être prises ? Devrait-on imiter nos voisins et augmenter les restrictions (par exemple, la fermeture des écoles, des lieux de travail, l'annulation des événements publics, les restrictions dans les rassemblements, etc.) François HEUREUX fait le point sur la situation avec Yves Coppieters, épidémiologiste et professeur de santé publique à l'ULB



07H22 L'ŒIL DE Pierre MARLET. C'est quoi les Saxe-Cobourg-Gotha ?



07h32 L'INCONTOURNABLE. Sophie LEONARD nous parle du nouvel album de Gorillaz.



08H47 SERIES. FUTUR SIMPLE. Hélène MAQUET. Et si demain, la guerre n'avait plus lieu sur Terre ?

