Matin Première : Spéciale accord de gouvernement sur Auvio

Nous décortiquerons l'accord de gouvernement ce jeudi dans Matin Premiere.

Bertrand Henne et Hélène Maquet répondra aux questions des auditeurs entre 8 et 9h



Entre 7h et 8h deux vice-premiers seront nos invités avant de prêter serment devant le roi. Georges Gilkinet (Ecolo) et Pierre-Yves Dermagne (PS) nous expliqueront en quoi ce gouvernement est différent du précédent (qu'ils ont tant critiqué) Nous accueillerons également le président du MR, Georges Louis Bouchez

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première