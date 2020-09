Matin Première : L'invitée : Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC sur Auvio

Le futur gouvernement répondra-t-il à la crise sanitaire et économique ?



Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, est l'invitée de la matinale.



On reviendra sur les revendications de la mobilisation syndicale de ce lundi. On évoquera les défis sociaux et économiques qui attendent le prochain gouvernement.

