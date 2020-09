Matin Première : Maxime Prévot, président du CDH, bourgmestre de Namur et député fédéral, est l'invité de la matinale. sur Auvio

Le CDH est désormais au balcon des négociations, nous reviendrons sur l'évolution de la situation. Ce lundi une étape sera peut-être franchie en désignant un formateur (ou une formatrice), futur premier ministre. Doit-il être néerlandophone ? Quelle est la cohérence de cette coalition à laquelle le CDH a failli participer ? Maxime Prévot siégera désormais dans l'opposition au parlement fédéral.



Lors des fêtes de Wallonie, le bourgmestre de Namur en a appelé à un sursaut francophone.« Voilà vingt ans que les Flamands ont défini le socle de base de leurs volontés, auquel nous avons répondu par un vide absolu. C'est regrettable.", a-t-il lancé. Les wallons auront-ils les moyens de leur ambitions ? Le gouvernement wallon, dont ne fait plus partie le CDH, lance un nouveau plan « Get Up Wallonie ». Maxime Prévot y croit-il ?



En ce lundi des namurois, nous reviendrons aussi sur l'absence de festivités dans la capitale wallonne, et le manque à gagner pour la ville.

Ce mercredi se tiendra un Conseil national de sécurité, les mesures doivent-elles être simplifiées ? Quelles sont les pistes de Maxime Prévot ?

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première