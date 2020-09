Matin Première : sur Auvio

06H41 L'INVITE DANS L'ACTU. 2 semaines après la rentrée des plus jeunes, le Covid-19 vient perturber les cours. Chaque jour apporte ses nouvelles annonces de fermetures de classes et de crèches. C'est le cas à Quenast dans le Brabant Wallon ou encore à Schaerbeek en région bruxelloise. Les parents concernés doivent trouver d'urgence des solutions de garde pour leurs enfants. Malgré cette situation, la Ministre fédérale de l'Emploi vient d'indiquer qu'elle estimait que les parents disposaient de suffisamment de solutions avec les dispositifs existants. Sophie LEONARD interroge Christophe Cocu, directeur général de la Ligue des Familles qui, en désaccord complet avec la Ministre, exige un sursaut politique.



06H50 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Michel GASSEE. Comment le coronavirus a-t-il impacté la façon dont épargnent les belges ?



07H10 DOSSIERS DE LA REDACTION. Rudy HERMANS fait pour nous le bilan de la première année de la nouvelle majorité en Wallonie



07H22 L'ŒIL DE Françoise BARE C'est l'anniversaire de la mort de Jimi Hendrix ce vendredi. Le guitariste appartient au club des 27. Mais pourquoi un artiste qui meurt jeune devient-il une légende ?



07H46 L'INVITE DE LA MATINALE. A la veille de son discours dans le cadre des fêtes de Wallonie, Thomas GADISSEUX reçoit le ministre-président wallon Elio Di Rupo. Ils évoqueront la situation sanitaire à quelques jours du prochain Conseil national de sécurité et reviendront sur les grands chantiers du gouvernement wallon. Que reste-t-il de l'accord du gouvernement scellé il y a un an ? Quelles lignes ont bougé ?



08h33 LE DEBAT DES DECODEURS. Marie VANCUTSEM. Le débat : « Sophie Wilmès a-t-elle renouvelé la communication politique ? »

Elle incarne le visage des mesures de confinement, de la gestion de la crise sanitaire. Première ministre d'un gouvernement en affaires courantes, elle se retrouve à gérer une des pires crises que la Belgique ait connue. Avec une certaine sobriété, des erreurs, des mea culpa, aussi. Des touches d'humour parfois, des innovations, comme cette vidéo destinée aux RS sortie ce mardi, alors que le nombre de contaminations augmente dangereusement.

Comment a-t-elle géré sa communication, celle de son gouvernement ? Comment a-t-elle fabriqué son personnage politique au fil des mois ? Et à quelques jours d'un nouveau CNS, comment parvenir à garder l'adhésion d'un public fatigué, lassé par l'incertitude et les contraintes ?

On en parle avec deux spécialistes de la communication :

- Guillaume De Walcque, directeur de la comm' d'Elio Di Rupo lorsqu'il était PM et aujourd'hui conseiller en communication politique et d'entreprise

- Thierry Bouckaert, directeur de l'agence Akkanto, spécialisée dans la communication de crise

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première