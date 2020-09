Matin Première : sur Auvio

06H41 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie LEONARD accueille Arnaud Bruyneel, infirmiers en soins intensifs au CHU Tivoli (La Louvière) et président de la Siz Nursing (association francophone des Infirmiers de Soins Intensifs) pour évoquer l'augmentation des hospitalisations et les craintes de voir les soins intensifs saturés dans les jours à venir par les malades du Covid, ainsi que la capacité des services à réagir et les craintes de burn-out du côté des infirmiers.



07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. Des chercheurs ont établi la "présence apparente" de phosphine, un gaz existant sur Terre, dans les couches nuageuses de Vénus, et s'interrogent sur sa provenance. Ce gaz pourrait notamment avoir une origine biologique et prouver qu'il y a de la vie sur une autre planète que la Terre. Mais quelle est la probabilité de trouver de la vie sur Vénus ? Et sous quelle forme ? François HEUREUX interroge à ce sujet Ann Carine Vandaele, spécialiste de Vénus à l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique.



07h46 L'INVITE DE LA MATINALE. Thomas GADISSEUX. Les médecins généralistes se retrouvent-ils, en première ligne, à porter seul désormais le poids de cette épidémie ? Ils tirent la sonnette d'alarme. Comme en mars dernier, ils se disent dépassés et peu entendus par les autorités.

Le président de la Société scientifique de Médecine générale, Thomas Orban est l'invité de la matinale.



Où sont les obstacles ? Le système de médecine générale est-il en train de saturé ? La stratégie de testing fonctionne-t-elle ? Que demandent les médecins, en première ligne, aux experts et aux autorités ?





08h33 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat : 1/ La Turquie hausse le ton face à l'UE : Erdogan, le nouvel ennemi ? 2/ Le camp de Moria dévasté par un incendie : à qui la faute ? Les débatteurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur de géopolitique de l'environnement à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l'ULB, et Djemila BENHABIB, journaliste, écrivaine et chargée de projets au Centre d'Action Laïque

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première