Matin Première : sur Auvio

06H41 L'INVITE DANS L'ACTU. La chute des inscriptions dans les académies de musique est-elle due à la crise sanitaire ? Sophie BREMS interroge à ce sujet Eric François, directeur du conservatoire de Namur.



07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. Clap de fin pour l'affaire Fortis, cette saga judiciaire démarrée le 3 octobre 2008 suite à la débâcle financière de la banque belge. Ce 4 septembre 2020, la chambre du conseil de Bruxelles estime que les charges dans le dossier Fortis sont prescrites. François HEUREUX revient sur ce naufrage juridico-financier avec Pierre Nothomb, managing-partner du cabinet d'avocats Deminor.



07H22 L'ŒIL DE Pierre MARLET sur la situation politique en Biélorussie et les enjeux stratégique de cette crise pour la Russie.



07h32 L'INCONTOURNABLE. Himad MESSOUDI sur les sorties séries de la semaine



07h46 L'INVITE DE LA MATINALE. Thomas GADISSEUX. Ils sont hors-jeu, et sortent l'artillerie pour critiquer le début des négociations entre les 7 partenaires de la coalition « Vivaldi ».

Les nationalistes estiment que ce gouvernement sera une catastrophe pour la Flandre, et que c'est le signe « d'une démocratie qui ne fonctionne plus. »

La vice-présidente de la N-VA, Cieltje Van Achter est l'invitée de la matinale. Elle nous explique la position du parti. La N-VA n'a-t-elle pas eu sa chance ? Quelles conséquences pour les autres niveaux de pouvoir, notamment en Flandre ? Nous évoquons aussi les incidents des Marolles de ce weekend avec la cheffe de file des nationalistes dans la capitale.



08H16 LE POINT DE VUE DE Félix RADU.



08h33 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat : deux questions seront à l'ordre du jour ce lundi. (1) Formation du gouvernement fédéral : la Belgique peut-elle survivre sans la N-VA ? (2) Mobilité au bois de la Cambre : intransigeance écologique ou intransigeance automobile ? Les débatteurs : Nicolas DE DECKER, journaliste au Vif, et Corentin DE SALLE directeur de l'Institut Jean Gol.



08H47 SERIES PODCAST. FUTUR SIMPLE. Hélène MAQUET s'intéresse à la question de la surveillance et de la collecte des données, notamment, pour surveiller le Coronavirus.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première