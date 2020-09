Matin Première : Invité : le Procureur fédéral, Frédéric Van Leeuw sur Auvio

Cinq ans après les attentats terroristes contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, le procès des attaques s'ouvre ce mercredi à Paris.

Nous reviendrons sur ces évènements de janvier 2015, sur les différents giga-procès terroristes à venir, et sur l'état de la menace avec le procureur fédéral (belge), Frédéric Van Leeuw



En quoi les services belges ont-ils été impliqués dans ce dossier ? Les attaques djihadistes de 2015 ont déclenché et renforcé la collaboration entre la France et la Belgique dans la lutte anti-terroriste.

