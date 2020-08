Matin Première : sur Auvio

06H00 LE JOURNAL DE Sophie LEONARD (6 minutes)

06H07 LE JOURNAL DES SPORTS

06H16 LE FAIT DU JOUR.

06H20 REVUE DE PRESSE avec Nicolas VANDENSCHRICK.

06H30 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info avec Sophie LEONARD.

06h31 LE JOURNAL REGIONAL. Sophie BREMS

06H41 L'INVITE DANS L'ACTU. L'été touche à sa fin. L'occasion pour nous de dresser un premier bilan de la situation du secteur touristique en Belgique. Comment s'est porté le tourisme en Wallonie ? Les acteurs touristiques belges ont-ils pu mettre à profit le principe de « Staycation » ? On en parle avec Pierre COENENGRACHTS, directeur général adjoint de Wallonie Belgique Tourisme.

06H49 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info avec Sophie BREMS.

06H50 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Michel GASSEE s'intéresse à l'e-sport ce mercredi. Une activité économique en plein essor,

où les fusions acquisitions se multiplient. Mais qu'est-ce que c'est l'e-sport exactement ? Il s'agit en fait de compétitions entre des individus ou des équipes qui s'affrontent dans des sessions de jeux vidéo par exemple lors d'un tournoi ou de ce que les spécialistes appellent des ligues... Des championnats en quelque sorte.

06H56 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Régis DE RATH nous replonge dans l'album SO de Peter Gabriel, sorti en 1986.

07H00 LE JOURNAL d'Aline JACOBS (8 minutes)

07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Ce mercredi 26 août, sort le film "Tenet", dernière réalisation de Christopher Nolan. Ce film est considéré comme le seul blockbuster de cet été, et la première grosse sortie cinéma post confinement. L'occasion pour nous de faire le point sur l'avenir du cinéma. Comment se porte le secteur en Fédération Wallonie Bruxelles ? On en parle avec Jeanne BRUNFAUT, directrice du centre cinéma de la Fédération Wallonie Bruxelles.

07H22 L'ŒIL DE Joyce AZAR. A quoi va ressembler la rentrée scolaire en Flandres ? Joyce s'est penchée sur une mesure particulière. Il s'agit de la mise en place d'une évaluation individuelle de chaque élève flamand dès le mois de septembre.

07h30 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info. Lucie HERMANT.

07h32 L'INCONTOURNABLE. Hugues DAYEZ nous critique les sorties cinéma de la semaine : le film « TENNET », de Christopher NOLAN, « Effacer l'historique », et « Petit Pays ».

07H43 LES COULISSES DES POUVOIRS. Bertrand HENNE.

07h46 L'INVITE DE LA MATINALE. Rudy HERMANS. L'invité de Matin Première ce mercredi sera Rudi VERVOORT. Le ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale évoquera la situation épidémique à Bruxelles, l'affaire Chovanec, et les négociations fédérales.

08H00 LE JOURNAL DE Sophie LEONARD (15 minutes)

08H16 LA BULLE DE Josef SCHOVANEC.

08H24 LA REVUE DE PRESSE de Nicolas VANDENSCHRICK.

08H30 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info. François HEUREUX.

08h33 LE PARTI PRIS. Le débat : deux questions seront à l'ordre du jour ce mercredi. (1) Nouveau bras de fer autour de la Mobilité au bois de la cambre : dogmatisme des pro-vélos ou tyrannie de la voiture ? (2) Contestation en Biélorussie : comment instaurer la démocratie pacifiquement ? Les débatteurs : Caroline SAGESSER, historienne, chargée de recherches au sein du secteur Socio-politique du CRISP et Eric de BEUKELAER, Vicaire général du diocèse de Liège.

08H47 SERIES. Nous consacrerons, durant toute la semaine, cette séquence à la parole citoyenne. Un citoyen et un expert seront chaque jour en plateau pour tenter d'apporter des réponses aux questions d'ordre scientifiques et médicales liées au covid-19. Ce mercredi, nous recevons Jean-Luc GALA professeur à l'UCLouvain et spécialiste des maladies infectieuses lancé Isabelle FAGOT, attachée de presse dans le secteur des Arts vivants et de la littérature 08H56 LE SHAKER. Garance FITCH-BORIBON.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première