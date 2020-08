Matin Première : Les invités de Matin Première : la Ministre de la culture en FWB Bénédicte Linard, la chanteuse Alice On The Roof, l'auteur et dessinateur Philippe Geluck, le réalisateur Jaco Vandormael et le comédien Benoît Poelvoorde. sur Auvio

7:40 - Les invités de Matin Première: Jaco Van Dormael, Bénédicte Linard, Philippe Geluck et Alice On the Roof

A 7h10, Thomas Snégaroff (journaliste, historien et spécialiste des Etats-Unis) débriefera avec nous la convention démocrate aux USA qui se termine ce jeudi soir.



A 7h30, Benoît Poelvoorde nous présentera la version 2020 et adaptée de l'Intime Festival qu'il a initié voici 8 ans. Ensuite, jusqu'à 8h, nos invités débattront de la situation difficile que traverse le secteur culturel aujourd'hui. Le CNS de ce jeudi s'est voulu encourageant. Les spectacles, pièces de théâtre, salles de cinéma, ... vont pouvoir accueillir davantage de monde : 200 spectateurs à l'intérieur, 400 en extérieur. Avec évidemment, le respect des mesures de sécurité, et le port du masque obligatoire.



Mais sera-ce suffisant pour remettre à flot artistes et travailleurs du monde culturel ? Ces mesures sont-elles cohérentes et proportionnées aux espaces ? A quand des perspectives durables et structurelles ? La crise a mis en lumière des difficultés déjà réelles pour un secteur qui représente tout de même entre 4 et 5% de notre PIB.



On en parle avec nos invitées dès 7h30.