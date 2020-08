Matin Première : Les invitées de Matin Première : les jeunes militantes pour le climat Adélaïde Charlier, Anuna De Wever et Luisa Neubauer, depuis Berlin. sur Auvio

Avec Greta Thunberg, elles sont invitées ce jeudi à rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel. Le mois dernier, les 4 jeunes femmes ont appelé les chefs d'État et de gouvernement européens à prendre des mesures urgentes afin de prévenir une catastrophe climatique. Dans une lettre ouverte, elles exigeaient, entre autres, l'arrêt des investissements et des subventions dans les combustibles fossiles. Cette lettre a été signée par plus de 120 000 personnes, dont la militante pakistanaise pour les droits humaines, Malala Yousafzaï, et l'acteur américain Léonardo Di Caprio.



Ce mercredi, elles publient une carte blanche dans The Guardian, rappelant que cela fait plus de 2 ans que les grèves scolaires ont commencé, et pourtant « le monde est toujours dans un état de déni de la crise climatique ». « Nous pouvons tenir autant de réunions et de rencontres que nous le voulons, la volonté de changer n'est nulle part. La société doit commencer à traiter cela comme une crise. »



On en parle avec nos invitées dès 7h45. En bilingue, et en direct depuis Berlin !

