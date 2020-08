Matin Première : L'invité de Matin Première : le skippeur belge Jonas Gerckens. sur Auvio

Avec une bonne nouvelle pour les fans de voile et de sport en général : Jonas Gerckens nous dévoilera le nom de la nouvelle équipe olympique belge de course au large et le logo de celle-ci. Après les Red Lions, les Red Panthers, les ... ? (embargo demain matin).



L'équipe se prépare pour les JO's de Paris 2024. Si la Belgique se qualifie, elle vise ni plus ni moins de hisser le pays dans le TOP 8, pour ce qui sera la première épreuve de course au large en double mixte de l'histoire des JO's.



Jonas Gerckens et sa team se trouvent en ce moment à Marseille. A partir de vendredi, ils participent au championnat d'Europe en équipage L30. Ils défendent leur titre de vice-champion, avec une invitée de prestige présente à bord : Evi Van Acker. En participant à cette régate, elle apportera son expérience olympique et son expertise.



On en parle avec notre invité dès 7h50. En direct depuis Marseille !

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Matin Première