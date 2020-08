Matin Première : L'invité de Matin Première : Georges-Louis Bouchez, président du MR. sur Auvio

Patrick Brüll, comédien, metteur en scène et professeur

L'invité de Matin Première ce mardi 18 août sera Georges-Louis Bouchez, président du MR. Qui pour succéder au duo Magnette - De Wever ? Les préformateurs ont présenté leur démission au Roi ce lundi. Celui-ci maintient sa décision en suspens et consulte. Le président du MR a rendez-vous au Palais à 10h, « avec un plan », dit-il ! Et ce n'est pas forcément en bleu et vert qu'il voit les choses se profiler.